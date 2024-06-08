Москалькова назвала варварскими обстрелы ВСУ Луганской и Херсонской областей

Накануне, 7 июня, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в селе Садовое в продуктовый магазин попала управляемая авиационная бомба. После этого в то же здание ударила ракета HIMARS. В момент удара в магазине находились люди. По последним данным, погибли 22 человека, еще 15 пострадали.