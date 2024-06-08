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Москалькова назвала варварскими обстрелы ВСУ Луганской и Херсонской областей

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала недавние ракетные удары ВСУ по ЛНР и по Херсонской области. Она назвала обстрелы варварскими и бесчеловечными и выразила соболезнования родственникам погибших и раненых.

Источник: РИА "Новости"

«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь. Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Всем получившим ранения от всего сердца желаю скорейшего выздоровления», — написала госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.

Накануне, 7 июня, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в селе Садовое в продуктовый магазин попала управляемая авиационная бомба. После этого в то же здание ударила ракета HIMARS. В момент удара в магазине находились люди. По последним данным, погибли 22 человека, еще 15 пострадали.

В результате удара ВСУ по Луганску обрушился подъезд жилого дома, который находится в восточной части города. В результате происшествия погибли шесть человек. Среди пострадавших — 60 человек.

права человека