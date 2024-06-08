В США допустили увеличение ядерного арсенала из-за России, Китая и КНДР

7 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации, однако в случае необходимости ядерная доктрина страны может быть изменена. Он подчеркнул, что ядерное оружие применяется в исключительных случаях и Москва сегодня способна провести ядерные испытания, но пока такой необходимости нет.