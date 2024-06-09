Орбан считает, что западные лидеры «встали на тропу войны с РФ» ради денег

Господин Орбан считает, что европейцы мечтают вернуться в 1990-е годы — тогда они были встречены в России «с распростертыми объятиями и беспрепятственно внедрились в российскую экономику». По его мнению, в тот период Запад пытался эксплуатировать Россию и Украину, но «русские в конце концов взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад». Как считает премьер Венгрии, Европа «мечтает о великой перестройке на Востоке» и надеются, что конфликт на Украине предоставит для этого возможности.