Орбан считает, что западные лидеры «встали на тропу войны с РФ» ради денег

«Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть», — сказал господин Орбан телеканалу HirTV (перевод ТАСС). Он заявил, что США сейчас продвигают идею предоставления кредита Украине на $40 млрд под европейские гарантии. Как отметил премьер Венгрии, Украина сейчас «погрязла в долгах», но раньше была богатой страной.
Господин Орбан считает, что европейцы мечтают вернуться в 1990-е годы — тогда они были встречены в России «с распростертыми объятиями и беспрепятственно внедрились в российскую экономику». По его мнению, в тот период Запад пытался эксплуатировать Россию и Украину, но «русские в конце концов взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад». Как считает премьер Венгрии, Европа «мечтает о великой перестройке на Востоке» и надеются, что конфликт на Украине предоставит для этого возможности.
Виктор Орбан ранее на этой неделе заявил, что Запад уже решил направить свои войска на Украину. По его мнению, только слепой не видит, что «военный психоз» Европейского союза приведет к этому. Будапешт ранее отмечал, что не намерен участвовать в операциях НАТО против России.