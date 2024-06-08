Медведев: Шольцу нужно встать на колени перед украинцами и покаяться

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную “перемогу”. За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев. За возрождение нацизма в форме бандеровщины. За неописуемую бездарность управления. За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», — написал господин Медведев в Telegram.
Олаф Шольц ранее на этой неделе заявил, что западные страны будут работать над достижением справедливого мира на предстоящем мирном саммите в Швейцарии. По его мнению, Владимир Путин должен признать силу Украины и что она нуждается в справедливом мире. Саммит по вопросам мира на Украине пройдет
О предстоящем саммите — в материале «Ъ» «Швейцарская мирная преференция».