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Медведев: Шольцу нужно встать на колени перед украинцами и покаяться

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину признать, что Украина не позволит «поставить себя на колени». Медведев назвал Шольца колбасником, говнюком и ничтожеством и заявил, что тот «понес пургу» и «рамсы попутал».

Источник: РИА "Новости"

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную “перемогу”. За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев. За возрождение нацизма в форме бандеровщины. За неописуемую бездарность управления. За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», — написал господин Медведев в Telegram.

Олаф Шольц ранее на этой неделе заявил, что западные страны будут работать над достижением справедливого мира на предстоящем мирном саммите в Швейцарии. По его мнению, Владимир Путин должен признать силу Украины и что она нуждается в справедливом мире. Саммит по вопросам мира на Украине пройдет 15—16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 делегаций из стран Евросоюза, БРИКС, G20.

О предстоящем саммите — в материале «Ъ» «Швейцарская мирная преференция».

Медведев Дмитрий