Медведев: Шольцу нужно встать на колени перед украинцами и покаяться

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную “перемогу”. За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев. За возрождение нацизма в форме бандеровщины. За неописуемую бездарность управления. За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», — написал господин Медведев в Telegram.