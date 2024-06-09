Рамасвами считает, что США хотят организовать смену режима в России

«Внимательно слушайте Байдена и двухпартийную фракцию разжигателей войны на Украине. Речь идет уже не только о “защите” Украины. Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие», — написал он в субботу на своей странице в X (ранее Twitter).
«Причина, по которой они никогда не заявляли о цели войны на Украине, заключается в том, что они хотели гибкости. Они добиваются того, чего хотели с самого начала: смены режима в России», — отметил Рамасвами, добавив, что Байден не думает о последствиях.
Илон Маск прокомментировал пост Рамасвами, написав, что «это очень тревожно».
Ранее президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что мирному договору между Россией и Украиной в 2022 году помешали те, кто хотел добиться своих внешнеполитических целей на российском направлении, а именно — разрушения и стратегического поражения РФ.