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Рамасвами считает, что США хотят организовать смену режима в России

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена хочет организовать смену режима в России и начинает говорить о нападении на РФ. Такое мнение выразил бизнесмен Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Источник: AP 2023

«Внимательно слушайте Байдена и двухпартийную фракцию разжигателей войны на Украине. Речь идет уже не только о “защите” Украины. Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие», — написал он в субботу на своей странице в X (ранее Twitter).

«Причина, по которой они никогда не заявляли о цели войны на Украине, заключается в том, что они хотели гибкости. Они добиваются того, чего хотели с самого начала: смены режима в России», — отметил Рамасвами, добавив, что Байден не думает о последствиях.

Илон Маск прокомментировал пост Рамасвами, написав, что «это очень тревожно».

Ранее президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что мирному договору между Россией и Украиной в 2022 году помешали те, кто хотел добиться своих внешнеполитических целей на российском направлении, а именно — разрушения и стратегического поражения РФ.