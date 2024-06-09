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В Киеве рассказали о создании коалиции с Западом для информатак на РФ

Киев имеет планы по созданию коалиции с западными странами для осуществления атак на Россию в информационном пространстве. Об этом в эфире телемарафона 8 июня заявила глава украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

Источник: Reuters

«Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись [приписываемым России действиям]», — подчеркнула она.

Глава нацсовета также сказала, что причастность России к информатакам на Украину подтвердили власти западных стран. Однако Герасимюк не уточнила, планируются ли хакерские атаки на цифровую инфраструктуру РФ или же взломы эфиров ТВ и радио.

Ранее, 25 мая, в МИД РФ заявили о наращивании Западом потенциала для кибератак против России. Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов отметил, что о подобных планах говорится в актуальных редакциях американских доктринальных документов, включая стратегию кибербезопасности Пентагона и Международную стратегию в киберпространстве.

10 апреля Люкманов заявил, что фиксируются ежедневные кибератаки на российские платформы с территории Украины.

2 апреля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что основная угроза киберпреступности исходит из-за рубежа, в большей мере — со стороны Украины. Кроме того, Колокольцев сообщил, что в прошлом году МВД РФ выявило более 100 тыс. лиц, совершивших киберпреступления.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам хакерских атак. По его словам, бывают также сильные DDoS-атаки и с целью получить контроль над порталом. Песков отметил, что российские специалисты обеспечивают круглосуточную защиту ресурса в должной мере.

Москва неоднократно указывала на провокации со стороны Запада в сфере информбезопасности. В апреле Люкманов отмечал, что диалог с Вашингтоном по теме кибербезопасности невозможен, поскольку США хотят нанести России стратегическое поражение в этой сфере. Он добавил, что цель в сфере ИКТ — нанести поражение с помощью некинетических средств.

В декабре 2023 года в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили, что в прошлом году иностранные спецслужбы постоянно пытались устраивать кибератаки на ресурсы госуправления, связи, энергетики и других отраслей России. Как отмечается, принятые меры позволили не допустить нарушения функционирования российских информационных ресурсов.

НАТО