В Киеве рассказали о создании коалиции с Западом для информатак на РФ

Москва неоднократно указывала на провокации со стороны Запада в сфере информбезопасности. В апреле Люкманов отмечал, что диалог с Вашингтоном по теме кибербезопасности невозможен, поскольку США хотят нанести России стратегическое поражение в этой сфере. Он добавил, что цель в сфере ИКТ — нанести поражение с помощью некинетических средств.