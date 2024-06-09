В Киеве рассказали о создании коалиции с Западом для информатак на РФ

«Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись [приписываемым России действиям]», — подчеркнула она.
Глава нацсовета также сказала, что причастность России к информатакам на Украину подтвердили власти западных стран. Однако Герасимюк не уточнила, планируются ли хакерские атаки на цифровую инфраструктуру РФ или же взломы эфиров ТВ и радио.
Ранее, 25 мая, в МИД РФ заявили о наращивании Западом потенциала для кибератак против России. Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов отметил, что о подобных планах говорится в актуальных редакциях американских доктринальных документов, включая стратегию кибербезопасности Пентагона и Международную стратегию в киберпространстве.
10 апреля Люкманов заявил, что фиксируются ежедневные кибератаки на российские платформы с территории Украины.
2 апреля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что основная угроза киберпреступности исходит из-за рубежа, в большей мере — со стороны Украины. Кроме того, Колокольцев сообщил, что в прошлом году МВД РФ выявило более 100 тыс. лиц, совершивших киберпреступления.
В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам хакерских атак. По его словам, бывают также сильные DDoS-атаки и с целью получить контроль над порталом. Песков отметил, что российские специалисты обеспечивают круглосуточную защиту ресурса в должной мере.
Москва неоднократно указывала на провокации со стороны Запада в сфере информбезопасности. В апреле Люкманов отмечал, что диалог с Вашингтоном по теме кибербезопасности невозможен, поскольку США хотят нанести России стратегическое поражение в этой сфере. Он добавил, что цель в сфере ИКТ — нанести поражение с помощью некинетических средств.
В декабре 2023 года в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили, что в прошлом году иностранные спецслужбы постоянно пытались устраивать кибератаки на ресурсы госуправления, связи, энергетики и других отраслей России. Как отмечается, принятые меры позволили не допустить нарушения функционирования российских информационных ресурсов.