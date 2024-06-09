Иран выступил против военного противостояния России и Запада

«Мы не считаем вооруженные конфликты средством решения проблемы. Мы выступаем за политический диалог между Россией и Западом», — заявил Багери, отвечая на вопрос о напряженности в отношениях РФ и Запада на фоне украинского кризиса.
Ранее, 8 июня, министр обороны Австрии Клаудия Таннер подчеркнула, что разрешение США, Франции и Германии Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западным оружием перешло красную черту. Она также отметила, что была рада разъяснению со стороны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что у альянса нет планов вводить западные войска на Украину.
Тогда же отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для журнала The National Interest заявил, что президент США Джо Байден, тайно разрешивший Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, создает риск ядерной эскалации. Он подчеркнул, что Байдену следует отменить свое решение, пока не был нанесен ущерб.
7 июня ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Луганске американскими ракетами ATACMS. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Также повреждения получили две школы, три детсада и два учебных заведения. Погибли шесть граждан, число пострадавших достигло 60 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил траур по погибшим.
До этого, 6 июня, американский лидер указал, что решение одобрить удары ВСУ по территории РФ американским оружием может втянуть Запад в конфликт, однако такое развитие событий маловероятно. Между тем в интервью американскому телеканалу ABC News он заявил, что США не разрешат бить ВСУ американским оружием по Москве или Кремлю. По словам главы Соединенных Штатов, оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.
Кроме того, 30 мая, издание Politico рассказало, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России. При этом в газете отметили, что одобрение распространяется на граничащие с Харьковской областью регионы РФ.
28 мая президент РФ Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.