Иран выступил против военного противостояния России и Запада

До этого, 6 июня, американский лидер указал, что решение одобрить удары ВСУ по территории РФ американским оружием может втянуть Запад в конфликт, однако такое развитие событий маловероятно. Между тем в интервью американскому телеканалу ABC News он заявил, что США не разрешат бить ВСУ американским оружием по Москве или Кремлю. По словам главы Соединенных Штатов, оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.