Додон не исключил участия в выборах президента Молдавии

«Если мы не найдем единого кандидата, которого могли бы поддержать три-четыре разные партии, то тогда, конечно, Партия социалистов будет участвовать со своим кандидатом. Конечно, этим кандидатом могу быть и я, если опросы покажут, что у нас есть шансы победить. Вот такая стратегия», — сказал господин Додон ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Экс-президент отметил, что сейчас некоторые опросы показывают его победу во втором туре над Майей Санду с учетом голосования внутри страны, без диаспоры. При этом, по его словам, диаспора имела серьезную роль и влияние четыре года назад.
Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября. В 2020 году господин Додон во втором туре проиграл выборы госпоже Санду. Он набрал 42,28%, его соперница — 57,7%.
Весной в Москве прошел первый съезд нового молдавского оппозиционного блока «Победа». Исполнительным секретарем стала глава Гагаузии Евгения Гуцул, председателем исполкома — Илан Шор (заочно приговорен в Молдавии к 15 годам заключения), секретарем исполкома — депутат молдавского парламента Марина Таубер.