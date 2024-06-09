Додон не исключил участия в выборах президента Молдавии

«Если мы не найдем единого кандидата, которого могли бы поддержать три-четыре разные партии, то тогда, конечно, Партия социалистов будет участвовать со своим кандидатом. Конечно, этим кандидатом могу быть и я, если опросы покажут, что у нас есть шансы победить. Вот такая стратегия», — сказал господин Додон ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).