Додон заявил, что действия Санду ведут Молдавию к войне

«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора — она готовится к войне. Постоянные учения с натовскими солдатами на территории нейтральной Молдовы, американские самолеты, которые приземляются в аэропортах Молдовы, транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину. В четыре раза она увеличила бюджет министерства обороны. Покупает какие-то радары, какое-то оружие. Активно созывает в военкоматы резервистов. Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и ее кураторы готовят Молдову к войне», — отметил политик.