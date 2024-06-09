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Додон заявил, что действия Санду ведут Молдавию к войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Действия президента Молдавии Майи Санду ведут страну к войне. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума.

Источник: AP 2023

«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора — она готовится к войне. Постоянные учения с натовскими солдатами на территории нейтральной Молдовы, американские самолеты, которые приземляются в аэропортах Молдовы, транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину. В четыре раза она увеличила бюджет министерства обороны. Покупает какие-то радары, какое-то оружие. Активно созывает в военкоматы резервистов. Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и ее кураторы готовят Молдову к войне», — отметил политик.

«Нас это очень беспокоит, — подчеркнул Додон. — Мы очень надеемся, что до президентских выборов ничего не произойдет. А уже после президентских выборов будет другой президент, который будет гарантией мира. Майя Санду — это путь к войне».

По его словам, Санду доведет Молдавию до ситуации, в которой сейчас находится Украина, потому что она идет по тем же стопам. «Она ведет страну всеми этими действиями к дестабилизации, к войне. А нам это не нужно», — указал экс-президент страны.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.