WSJ: Катар и Египет по указанию США угрожают лидерам ХАМАС, чтобы те пошли на сделку

В тот же день ХАМАС объявило о положительной оценке предложенной Байденом инициативы, пояснив, что в движении согласны рассматривать предложения по урегулированию в Газе, если израильская сторона заявит о своей приверженности тем же основам для переговоров. Однако 4 июня член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что обозначенные президентом США условия возможного диалога свидетельствуют о том, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора и «заинтересован лишь в одном этапе перемирия — на котором бы он смог забрать своих пленных».