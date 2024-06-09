WSJ: Катар и Египет по указанию США угрожают лидерам ХАМАС, чтобы те пошли на сделку

По их словам, посредники выступили с такой угрозой «по указанию администрации» президента США Джо Байдена, которая ищет способ уговорить ХАМАС заключить соглашение. Как отмечает издание, сделка «нужна президенту в условиях политического водоворота вокруг войны». При этом WSJ указывает, что такие угрозы имели противоположный желаемому эффект. Палестинское движение заявило, что не согласится на сделку, которая не соответствует их условиям.
7 июня официального представителя Министерства иностранных дел Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари заявил, что ХАМАС не представило посредникам свой ответ на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.
Как ранее сообщил телеканал Al-Qahira Al-Ikhbariya, движение представит свой ответ на план урегулирования в течение ближайших дней. В свою очередь телеканал Al-Ghad утверждает, что ХАМАС уже передал ответ на предложение посредникам, потребовав прекращения огня за неделю до начала процедуры обмена заложников на заключенных.
31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов Газы, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап — это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.
В тот же день ХАМАС объявило о положительной оценке предложенной Байденом инициативы, пояснив, что в движении согласны рассматривать предложения по урегулированию в Газе, если израильская сторона заявит о своей приверженности тем же основам для переговоров. Однако 4 июня член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что обозначенные президентом США условия возможного диалога свидетельствуют о том, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора и «заинтересован лишь в одном этапе перемирия — на котором бы он смог забрать своих пленных».