В Чехии исключили отправку своих инструкторов на Украину

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправка войск на Украину «упоминалась среди вариантов» действий Запада в контексте конфликта, но по этому поводу не было «консенсуса». После слов Макрона многие западные политики поспешили опровергнуть подобные намерения, среди них был, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но в некоторых странах не отвергали идею Макрона: так, в мае в Эстонии сообщили, что рассматривают возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, без прямого участия в боевых действиях.