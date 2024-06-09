Вивек Рамасвами, политик и предприниматель, в своем выступлении обвинил администрацию Джо Байдена и двухпартийную «фракцию поджигателей войны» в том, что они все чаще говорят не о «защите» Украины, а о «полномасштабном нападении» на Россию.
Илон Маск, который не раз высказывался на темы международной политики и геополитических конфликтов, в своем посте в социальной сети X подчеркнул, что подобные заявления могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. По его мнению, такие высказывания только усугубляют напряженность и увеличивают риск эскалации конфликта.
На прошлой неделе администрация США разрешила украинским военным использовать передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. Однако при этом был оставлен в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Эти меры вызвали острую реакцию со стороны России. Президент Владимир Путин в среду на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте. Глава российского государства не исключил возможности поставок отечественного оружия в те регионы, откуда можно наносить удары по чувствительным объектам стран, вооружающих Украину.