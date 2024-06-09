Илон Маск прокомментировал возможность прямого нападения на Россию

Илон Маск, который не раз высказывался на темы международной политики и геополитических конфликтов, в своем посте в социальной сети X подчеркнул, что подобные заявления могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. По его мнению, такие высказывания только усугубляют напряженность и увеличивают риск эскалации конфликта.