Под кем скрипит потертое кресло, увидим ли на выборах Слуцкого и мешают ли Дегтяреву 8 тысяч километров

— Не буду никого обманывать, я уже принял решение, мы это обсуждали и с временно исполняющим губернатора Хабаровского края. Я все-таки хочу остаться на этой работе, на которой сейчас. Мы сегодня работаем очень эффективно, поменяли подход, выявляем болевые точки, пробелы в законодательстве, — делится с ИА AmurMedia Петр Перевезенцев. — Я хотел бы довести до логического завершения начатые проекты. Уже есть чем гордиться. По нашим инициативам уже внесены несколько изменений в федеральное законодательство. Вот комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей переименовали после нашей инициативы. Сейчас это комитет по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства.