Под кем скрипит потертое кресло, увидим ли на выборах Слуцкого и мешают ли Дегтяреву 8 тысяч километров

Замечательная неделя выдалась. Насыщенная на разноплановые события. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин работает на ПМЭФ-2024. Но и в крае жизнь бурлит. Самые интересные события недели, небольшие инсайды — в политобзоре ИА AmurMedia.
Первый вышел
Кадровые перестановки начались в правительстве Хабаровского края. Пост вице-губернатора — руководителя представительства Правительства Хабаровского края при Правительстве Российской Федерации покинул Мгер Ганделян. Человек из команды Дегтярева, также член ЛДПР, по слухам — один из ведущих идеологов партии в крае. В Хабаровске бывал нечасто, поскольку сама должность предполагает «выездной» характер работы. Как журналист, добавлю: и очень непубличный. Чем именно занимался уже бывший вице-губернатор, было и, скорее всего, останется неизвестным широкой общественности. Единственное о чем говорилось, это об участии Мгера Ганделяна в восстановительных работах в Дебальцево — город в Донецкой Народной Республике, над которым держит шефство Хабаровский край.
«Мой заместитель, вице-губернатор Ганделян, выезжает в понедельник. Мы будем помогать Дебальцево — замечательный населённый пункт Донецкой Народной Республики. Уже с главой мы связались, и всё у нас по плану: выезжаем, будем помогать», — фраза из интервью на телевидении тогда еще губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
На сайте правительства края есть скупая строчка о новом вице-губернаторе: Игнатов Олег Сергеевич. Точка. Судя по информации в интернете, такой же скупой и разрозненной, речь идет об Олеге Игнатове, 1978 года рождения, тоже из прокурорских. Удалось найти его старые фото и сведения о том, что он родом из Саратова, был прокурором московских Химок, был (если это не полный тезка) помощником заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям.
Под кем еще заскрипит кресло, пока достоверно неизвестно. Слухи ходят разные, но лучше подождать.
Новую элиту увидим на выборах
Впереди еще одно яркое политическое событие: оглашение списка кандидатов на праймериз от «Единой России» в Хабаровском крае. Автора этих строк в понедельник, 3 июня, заверили в партии — «скоро сообщим», но на момент написания обзора Хабаровский край так и не появился в списке регионов, где проходят праймериз. И вот этот список и станет самым важным.
Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что ЛДПР, которая так резко ворвалась в политические чарты Хабаровского края в 2019 году, также резко утратила первые позиции. Давайте дожмем мысль: не столько либерал-демократы вдруг полюбились жителям края, сколько ослабели позиции «Единой России». А свято место пусто не бывает.
Сейчас мы наблюдаем обратное движение. «Единая Россия» потихоньку поднимается в личных рейтингах дальневосточников, тому немало способствует и общий курс на повышение доверия президенту. Так что сейчас у единороссов есть твердая цель: вернуть себе большинство мандатов в заксобраниях разных уровней, занять своими фигурами ключевые места — пост мэра Комсомольска-на-Амуре среди них. И есть мнение, что им это удастся.
Список кандидатов на праймериз наверняка будет очень интересным. Партия постарается привлечь наиболее ярких людей, известных в крае. И стопроцентно будут те, кто так или иначе имеет отношение к СВО, — не только прямые участники спецоперации, но и наверняка те, кто много усилий вкладывает в поддержку наших бойцов.
Мандат взял — мандат передал
Не праймериз единым жив кандидат, особенно если он от другой партии. В КПРФ тряхнули стягами и заявили о потенциальных кандидатах на должности губернаторов в нескольких регионах, включая Хабаровский край. У нас КПРФ выдвигает Петра Перевезенцев, первого секретаря реготделения партии, ранее депутата Законодательной думы края, ныне краевого уполномоченного по правам детей. Известному в крае политику предстоит не только побороться за место губернатора — он, по решению ЦК КПРФ, возглавит список на выборах в Закдуму края. Хоть не это не решение N-ного Съезда, но в жизнь претворять надо.
Правда, как заявил сам потенциальный кандидат, в случае победы на выборах в думу, он откажется от мандата — отдаст его следующему в партийном списке. Петр Перевезенцев считает, что на посту детского омбудсмена он принесет больше пользе, чем на депутатском поприще.
— Не буду никого обманывать, я уже принял решение, мы это обсуждали и с временно исполняющим губернатора Хабаровского края. Я все-таки хочу остаться на этой работе, на которой сейчас. Мы сегодня работаем очень эффективно, поменяли подход, выявляем болевые точки, пробелы в законодательстве, — делится с ИА AmurMedia Петр Перевезенцев. — Я хотел бы довести до логического завершения начатые проекты. Уже есть чем гордиться. По нашим инициативам уже внесены несколько изменений в федеральное законодательство. Вот комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей переименовали после нашей инициативы. Сейчас это комитет по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства.
Что ж, будем внимательно читать партийные списки от КПРФ, особенно приглядываясь ко второй в нем строчке.
Традиции, заложенные Жириновским
В Хабаровском реготделении ЛДПР пока не определились — ни с участием в выборах, ни с кандидатурами.
Как уточнил заместитель координатора реготделения ЛДПР, депутат Законодательной думы Иван Рыбин, «партия готовится».
— Решение участвовать нам в выборах или нет, примет высшее руководство партии. На выборы нас поведет Координационный совет Хабаровского отделения. Первый заместитель координатора — Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы, уважаемый член партии, и еще один заместитель — это я, — объясняет ИА AmurMedia Иван Рыбин. — Партия продолжает работать, продолжает готовиться к выборам. Пока у нас есть возможность опираться на доброе имя Михаила Дегтярева, его опыт, объем тех усилий, которые он вложил в Хабаровский край, мы будем это делать. Люди доверяли и доверяют Дегтяреву. Он остается лидером информационного поля. Многие сожалеют, что он переехал. Но здесь осталось много добрых дел.
Помимо имени экс-губернатора, авторитету которого не мешает смена места жительства, хабаровские либерал-демократы будут опираться на ещё одно звучное имя.
Во главе партийного списка на выборах в Законодательную думу Хабаровского края будет… Леонид Слуцкий. Эта традиция была заложена еще при Жириновском: тогда именно его фамилия стояла во главе списков по всем регионам. На сленге таких людей называют «паровоз» — сильный, известный лидер, авторитет которого осеняет всю команду.
А вот далее — неизвестность. Будет ли ЛДПР в Хабаровском крае выдвигать кандидатуру на пост губернатора? Как перетасуется предвыборная колода, чьи кандидатуру выложат на стол? Неизвестно, карты пока лежат рубашкой вверх.
— Если Высший совет партии решит, что мы не должны выдвигать от реготделения кандидата, то так тому и быть. Мы выше партийных интересов — наш интерес Хабаровский край, — отмечает Иван Рыбин.
В свою очередь, автор этих строк хочет отметить, что в разговоре очень часто звучала фамилия Ирины Зикуновой. Но значит ли это, что именно ее выдвинут на высший краевой пост, тоже неизвестно.
На этом, пожалуй, и остановимся, поскольку рискуем уйти в область предположений и прогнозов. А прогнозы, как известно, имеют 50-процентную вероятность: либо сбываются, либо нет.
Всем хорошего воскресенья, увидимся через неделю. С вами была журналист ИА AmurMedia Юлия Терентьева.