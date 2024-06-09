«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему», — заявил Мединский в разговоре с «РИА Новости» на полях Питерского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее, 29 мая, Мединский заявил, что история является полем битвы, участники которой борются за умы и души людей, но в этом бою историческая правда находится на стороне России.
Также российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 9 мая заявил, что геополитические оппоненты РФ превратили Украину в лабораторию по искажению исторической памяти. Люди в этой стране забыли свои корни и общих с россиянами героев. Запад заставил их это сделать, чтобы натравить Киев на Москву, указал он.
Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин 30 апреля в свою очередь отметил в беседе с «Известиями», что Украина пытается создать абсолютно новую историю и укрепить ее с помощью новых памятников. Политолог дополнил, что эти действия дойдут и до основателей Киева, чья историческая роль тоже будет переписана украинцами, чтобы отречься от всего русского.
25 апреля сообщалось, что управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) изучает изъятую на освобожденных территориях украинскую литературу на предмет выявления фактов искаженной интерпретации исторических событий.
До этого, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что все новые учебники истории, появляющиеся в школах РФ, должны быть правдивыми, а не обслуживать интересы других стран. Президент указал, что ему известна критика нового учебника по истории, что является абсолютно нормальным.