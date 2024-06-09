Мединский предложил сотрудникам СБУ прочитать его учебник истории

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему», — заявил Мединский в разговоре с «РИА Новости» на полях Питерского международного экономического форума (ПМЭФ).