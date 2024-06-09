«Киев проиграл». Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет.