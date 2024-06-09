«Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте», — сказал он.
По его словам, ситуация с демографией на Украине похожа на «черную дыру».
«Зеленский, по сути, бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. На поле боя у них нет никаких шансов», — добавил Постол.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет.