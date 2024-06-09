Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Киев проиграл». Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Источник: Reuters

«Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте», — сказал он.

По его словам, ситуация с демографией на Украине похожа на «черную дыру».

«Зеленский, по сути, бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. На поле боя у них нет никаких шансов», — добавил Постол.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет.

НАТО