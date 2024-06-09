Додон назвал «очень опасной» дискриминацию Гагаузии официальным Кишинёвом

«Опять Майя Санду нарушает конституцию, когда не назначает башкана Гагаузии в состав правительства, что у нас прописано в конституции», — отметил он.
При этом Додон подчеркнул, что официальный Кишинёв также «экономически давит на Гагаузию».
«То есть делается всё возможное, чтобы урезать права Гагаузии и блокировать её экономически. Конечно, это очень-очень опасно», — сказал Додон.
Ранее Додон заявил, что действия Санду ведут Молдавию к войне.
Также он не исключил серьёзных протестов после выборов президента Молдавии.