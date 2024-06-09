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На ПМЭФ объявлены даты IX Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум стартует в первых числах сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

В 2024 году Восточный экономический форум (16+) пройдёт с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Об этом объявил секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (16+), сообщает ИА PrimaMedia.

«Приглашаем всех принять участие в IX Восточном экономическом форуме, который состоится 3—6 сентября во Владивостоке», — цитирует Кобякова ТАСС (6+).

Местом проведения, как и прежде, станет кампус Дальневосточного федерального университета.

В 2023 году ВЭФ проходил с 10 по 13 сентября. Масштабное событие объединило порядка 7 тысяч участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий, включая Россию, в том числе около 2,4 тысячи представителей бизнеса.