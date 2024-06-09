Додон рассказал, почему Украина не напала на Приднестровье

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Украина еще не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии, и Киеву нужно согласие Кишинева, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.
«Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова. Если Приднестровье было бы независимое, как они хотели последние 25 лет, я говорил Красносельскому (глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики — ред.), когда мы встречались, будучи президентом, я ему говорил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья — быть частью Молдовы».
Он добавил, что тогда Тирасполь настаивал на независимости. Но два года назад власти непризнанной республики написали в Кишинев письмо с предложением объединяться и всё политически урегулировать.
«Но если бы Приднестровье было бы независимое, то украинцы бы давно, с начала СВО, бы атаковали. Поэтому угроза есть, но я уверен, что украинцы для того, чтобы начать вот это приключение, им нужно согласие Кишинёва. Иначе это агрессия против независимой страны Республики Молдова, частью которой является Приднестровье», — резюмировал политик.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.