Андрей Власов из Усть-Илимска погиб в зоне СВО

В Усть-Илимске простились с погибшим в зоне специальной военной операции Андреем Власовым. Мужчине было 27 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Усть-Илимска Анна Щекина.
— Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Андрея Ивановича Власова. Вместе с вами скорбит весь город. Вечная и светлая память воину! — говорится в сообщении.
Андрей Власов родился в 1997 году. После школы отправился на службу в армию, увлекался спортом. По словам градоначальника, мужчина навсегда останется в памяти всех тех, кто его знал справедливым и честным, всегда готовым прийти на помощь.