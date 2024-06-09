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Андрей Власов из Усть-Илимска погиб в зоне СВО

Мужчине было 27 лет.

Источник: Соцсети

В Усть-Илимске простились с погибшим в зоне специальной военной операции Андреем Власовым. Мужчине было 27 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Усть-Илимска Анна Щекина.

— Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Андрея Ивановича Власова. Вместе с вами скорбит весь город. Вечная и светлая память воину! — говорится в сообщении.

Андрей Власов родился в 1997 году. После школы отправился на службу в армию, увлекался спортом. По словам градоначальника, мужчина навсегда останется в памяти всех тех, кто его знал справедливым и честным, всегда готовым прийти на помощь.