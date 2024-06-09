Додон заявил, что отношения с Россией можно восстановить

«За все 30 лет истории Молдовы я не помню периода, когда у нас были настолько плохие отношения между нашими странами. Последние три года Молдова полностью исключила любые контакты с Россией. И это произошло не по вине российского или молдавского народов. Тех, кто в этом виноват, мы обычно называем “соросятами”. Потому что они все работали в фондах Сороса, все из НКО. Все руководство высшее и министры большинство работали в НКО, их выращивали для этого».