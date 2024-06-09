Додон заявил, что отношения с Россией можно восстановить

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Нынешний разлад России и Молдавии случился по вине «соросят» — выходцев из фондов финансиста Джорджа Сороса, но отношения можно восстановить, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.
«За все 30 лет истории Молдовы я не помню периода, когда у нас были настолько плохие отношения между нашими странами. Последние три года Молдова полностью исключила любые контакты с Россией. И это произошло не по вине российского или молдавского народов. Тех, кто в этом виноват, мы обычно называем “соросятами”. Потому что они все работали в фондах Сороса, все из НКО. Все руководство высшее и министры большинство работали в НКО, их выращивали для этого».
Но он подчеркнул, что ухудшенные отношения можно восстановить, и молдавская оппозиция сделает это, придя к власти.
«У нас другого варианта не будет. Поэтому мы точно будем дружить с Россией. Мы точно вернем нашу повестку стратегического партнерства. Потому что без России, без сильной России, Молдове будет очень тяжело. Я говорю и про экономику, и про “социалку”, — заключил политик.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
В России «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.