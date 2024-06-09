Цифровизация и госуслуги: города Ош и Андижан расширяют взаимодействие

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вопросы сотрудничества между городами Ош и Андижан обсудили в ходе встречи генеральный консул Узбекистана Зафар Ахмедов и первый заместитель мэра кыргызского города Ош Марс Исаев, сообщает ИА «Дунё».