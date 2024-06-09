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Цифровизация и госуслуги: города Ош и Андижан расширяют взаимодействие

Планируется реализация ряда проектов в таких направлениях как государственные услуги, туризм и отдых.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вопросы сотрудничества между городами Ош и Андижан обсудили в ходе встречи генеральный консул Узбекистана Зафар Ахмедов и первый заместитель мэра кыргызского города Ош Марс Исаев, сообщает ИА «Дунё».

Стороны отметили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и совместной проработке ряда проектов в цифровизации, оказании государственных услуг, туризме и отдыхе.

В переговорах также приняли участие руководитель аппарата управления мэрии Азат Кубатбек, начальник управления инвестиций, внешних связей и анализа Мирлан Исраилов, сотрудница представительства Министерства иностранных дел Кыргызстана в южных регионах Венера Сайфутдинова.

По итогам встречи договорились об организации визита в Узбекистан делегации мэрии города Ош, создании механизма обмена статистической информацией между регионами.