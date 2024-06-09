Депутата Омского горсовета Дмитрия Саханя обвиняют в мошенничестве

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте вице-спикера горсовета Омска Дмитрия Саханя по делу о мошенничестве. Судебное заседание назначено на завтра, 10 июня, вице-спикеру горсовета изберут меру пресечения. Данные об этом появились на сайте суда.
Саханя обвиняют по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, утром 6 июня стало известно сразу о трёх задержаниях. Был взят под стражу недавно снятый с должности министра труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Также столичные силовики задержали и этапировали в Москву депутата Заксобрания региона Дмитрия Павлова и депутата, вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя.
Позже стало известно ещё об одном громком задержании. Московские силовики заключили под арест омского бизнесмена Вячеслава Авдошина. Он является директором ООО «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра». Связано ли задержание Авдошина с уголовными делами в отношении трёх политиков, пока неизвестно.