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Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ призвал не признавать результаты президентских выборов, если на них победит нынешняя глава государства Майя Санду.

Источник: Reuters

«Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет», — сказал он.

Додон подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Молдавии выборы не признают. Зато их признает Запад, добавил он.

«Но у нас после президентских (выборов. — Прим. ред.), в середине следующего года, парламентские. Там у Майи Санду и партии власти никаких шансов нет. В любом случае победит оппозиция. Выборы прошлого года — 70 процентов народа голосовали против них. То же самое будет на парламентских», — уверен политик.

По мнению экс-президента, Санду готовит Молдавию к украинскому сценарию.

«Ей поставили такую задачу. Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине. НАТО, учения, покупка оружия — у нас последние полтора года происходит то же самое, что было там», — добавил Додон.

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Санду намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она предложила организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Он пройдет в тот же день.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Брюсселе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.