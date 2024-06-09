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Выступление на ПМЭФ укрепило медиапозиции Алексея Текслера

Агентство политических и экономических коммуникаций представило свежий выпуск еженедельного рейтинга информационных кампаний глав российских регионов. Топ-10 включает пять позитивных кейсов и пять негативных.

Источник: РИА "Новости"

В топе позитива отмечен губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эксперты агентства отметили его продуктивную работу на Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, аналитики оценили выступление главы Южного Урала на одной из ключевых сессий форума по совершенствованию налоговой системы, а также открытие регионального стенда (впервые за историю проведения ПМЭФ).

Кроме того, отметим, что в рамках мероприятия Текслер подписал ряд важных соглашений о реализации крупных инвестиционных проектов и анонсировал развитие сотрудничества Челябинской области с Индией.