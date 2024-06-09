Выступление на ПМЭФ укрепило медиапозиции Алексея Текслера

В топе позитива отмечен губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эксперты агентства отметили его продуктивную работу на Петербургском международном экономическом форуме.
В частности, аналитики оценили выступление главы Южного Урала на одной из ключевых сессий форума по совершенствованию налоговой системы, а также открытие регионального стенда (впервые за историю проведения ПМЭФ).
Кроме того, отметим, что в рамках мероприятия Текслер подписал ряд важных соглашений о реализации крупных инвестиционных проектов и анонсировал развитие сотрудничества Челябинской области с Индией.