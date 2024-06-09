Морошан: Бельцы возобновят сотрудничество с Нижним Новгородом

Соглашения об установлении побратимских отношений между городами Нижний Новгород и Бельцы были подписаны в 2016 году, однако прошедшее время показало, что потенциал тех договорённостей не исчерпан, заявил в комментарии для Sputnik Молдова муниципальный советник от ПСРМ в Бельцах Максим Морошан.
«В качестве председателя комиссии по побратимству муниципия Бельцы провел официальную встречу на полях ПМЭФ-2024 с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. Обсудили дорожную карту, по которой мы будем двигаться вперед. Это — сферы образования, культуры, спорта», — рассказал Морошан.
По его словам, рассматривается возможность открытия Торгового дома. Есть предварительные договоренности для получения новой техники для сферы ЖКХ и дорожного строительства.
«Бельцы будут развиваться, несмотря ни на что! Уверен, все только начинается», — подчеркнул Морошан.