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Морошан: Бельцы возобновят сотрудничество с Нижним Новгородом

Северная столица Молдовы может получить новую технику для сферы ЖКХ и дорожного строительства от российских партнёров, утверждает политик.

Источник: РИА "Новости"

Соглашения об установлении побратимских отношений между городами Нижний Новгород и Бельцы были подписаны в 2016 году, однако прошедшее время показало, что потенциал тех договорённостей не исчерпан, заявил в комментарии для Sputnik Молдова муниципальный советник от ПСРМ в Бельцах Максим Морошан.

«В качестве председателя комиссии по побратимству муниципия Бельцы провел официальную встречу на полях ПМЭФ-2024 с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. Обсудили дорожную карту, по которой мы будем двигаться вперед. Это — сферы образования, культуры, спорта», — рассказал Морошан.

По его словам, рассматривается возможность открытия Торгового дома. Есть предварительные договоренности для получения новой техники для сферы ЖКХ и дорожного строительства.

«Бельцы будут развиваться, несмотря ни на что! Уверен, все только начинается», — подчеркнул Морошан.