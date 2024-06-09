Морошан: Бельцы возобновят сотрудничество с Нижним Новгородом

Соглашения об установлении побратимских отношений между городами Нижний Новгород и Бельцы были подписаны в 2016 году, однако прошедшее время показало, что потенциал тех договорённостей не исчерпан, заявил в комментарии для Sputnik Молдова муниципальный советник от ПСРМ в Бельцах Максим Морошан.