Медийные мэры. Названы самые популярные в СМИ чиновники и депутаты Дальнего Востока

Опубликован новый медиайретинг первых лиц субъектов Дальнего Востока в СМИ. Среди мэров и муниципальных депутатов произошли серьезные рокировки. Так, список возглавил глава Хабаровска Сергей Кравчук (более четырех тысяч подписчиков в Telegram-канале), поднявшись за год на одну строчку. Индекс составил 14300.
Второе место у Константина Шестакова, мэра Владивостока. Чиновник известен постоянным диалогом с населением, официальный канал главы привлек более 11 тысяч подписчиков. Индекс — 7 689.
На четвертой строчке медиарейтинга оказался Сергей Насадин, Южно-Сахалинск, пятое место занял глава Якутска Евгений Григорьев, седьмое — Олег Имамеев, мэр Благовещенска.
Отметим, в список традиционно попали и депутаты. 11 место у председателя гордумы Хабаровска Андрея Белоглазова (он поднялся сразу на четыре позиции), 14-е досталось Андрей Брику, председателю гордумы Владивостока.
Подобные рейтинги регулярно публикует портал «Медиалогия». В топ-5 среди губернаторов часто появляются главы Якутии и Приморья, Айсен Николаев и Олег Кожемяко.