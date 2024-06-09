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Медийные мэры. Названы самые популярные в СМИ чиновники и депутаты Дальнего Востока

Медиарейтинг мэров ДФО возглавили главы Хабаровска и Владивостока.

Источник: Соцсети

Опубликован новый медиайретинг первых лиц субъектов Дальнего Востока в СМИ. Среди мэров и муниципальных депутатов произошли серьезные рокировки. Так, список возглавил глава Хабаровска Сергей Кравчук (более четырех тысяч подписчиков в Telegram-канале), поднявшись за год на одну строчку. Индекс составил 14300.

Второе место у Константина Шестакова, мэра Владивостока. Чиновник известен постоянным диалогом с населением, официальный канал главы привлек более 11 тысяч подписчиков. Индекс — 7 689.

Третье место заняла Инна Щеглова, руководитель администрации городского округа «Город Чита» (7 153) с более чем 1500 подписчиками в Telegram. Примечательно, что в отличие от других первых лиц списка, она занимает должность не более года.

На четвертой строчке медиарейтинга оказался Сергей Насадин, Южно-Сахалинск, пятое место занял глава Якутска Евгений Григорьев, седьмое — Олег Имамеев, мэр Благовещенска.

Отметим, в список традиционно попали и депутаты. 11 место у председателя гордумы Хабаровска Андрея Белоглазова (он поднялся сразу на четыре позиции), 14-е досталось Андрей Брику, председателю гордумы Владивостока.

Подобные рейтинги регулярно публикует портал «Медиалогия». В топ-5 среди губернаторов часто появляются главы Якутии и Приморья, Айсен Николаев и Олег Кожемяко.

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