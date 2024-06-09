Экс-президент Додон заявил, что не покинет Молдавию

«В 2009 году я был на перепутье. У меня закончился мандат министра экономики, мне было 34 года, и я выбирал, что буду делать дальше. Занимаюсь политикой Молдовы или или куда-то работать. И я мог переехать в Россию, здесь работать в крупных компаниях. Но я принял решение остаться в своей стране. И с 2009 года, уже 15 лет, я занимаюсь молдавской политикой», — поделился подробностями Додон.