Экс-президент Додон заявил, что не покинет Молдавию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не покинет страну даже в том случае, если ему предложат работу в крупной российской корпорации.
В интервью ранее молдавский политик рассказывал, что глава «Сбера» Герман Греф предлагал ему должность в банке. На ПМЭФ в 2024 году Додон виделся с Грефом, о чем сообщал в своих социальных сетях.
«В 2009 году я был на перепутье. У меня закончился мандат министра экономики, мне было 34 года, и я выбирал, что буду делать дальше. Занимаюсь политикой Молдовы или или куда-то работать. И я мог переехать в Россию, здесь работать в крупных компаниях. Но я принял решение остаться в своей стране. И с 2009 года, уже 15 лет, я занимаюсь молдавской политикой», — поделился подробностями Додон.
Сейчас, уточнил политик, ему 49 лет, и, по его мнению, это не тот возраст, когда нельзя что-то поменять в профессии.
«Конечно, я мог бы махнуть рукой и заниматься другими вещами. Но я не буду покидать страну. У меня там похоронен отец, там моя семья. Это моя родная земля, поэтому убегать, уходить, скрываться даже под предлогами работы я не буду», — заключил Додон.
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.