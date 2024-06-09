Байден и Макрон поддержали использование прибыли от активов РФ для нужд Украины

«Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и “Группы семи” по привлечению прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Министры финансов стран G7 продолжают обсуждать возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины. На встрече в Италии в конце мая они не смогли договориться о схеме реинвестирования и признали отсутствие правовой базы и риски для мировой финансовой системы. После ввода российских войск на Украину ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд активов Банка России.
В ходе переговоров Байден и Макрон обсудили варианты поддержки Украины, ведь «на карту в этой войне поставлена евроатлантическая безопасность в целом». США и Франция, как указывается в заявлении, намерены способствовать нейтрализации гуманитарных последствий боевых действий, а также их влияния на глобальную продовольственную стабильность, энергетику, окружающую среду и ядерную безопасность.
Кроме того, президенты выразили обеспокоенность по поводу поставок России оружия из Ирана и КНДР, а также материалов и компонентов двойного назначения для военного производства.
Ранее замглавы Минфина США Уолли Адейемо призвал поставить перед китайским бизнесом вопрос выбора: либо он прекращает поставки товаров двойного назначения в Россию, либо лишается доступа к западным рынкам. В Кремле заявляли, что Россия и Китай — два суверенных государства, отношения между которыми «не направлены против кого бы то ни было». В МИД КНР призвали США не очернять российско-китайские отношения и не мешать сотрудничеству с Россией.