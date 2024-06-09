Байден и Макрон поддержали использование прибыли от активов РФ для нужд Украины

Ранее замглавы Минфина США Уолли Адейемо призвал поставить перед китайским бизнесом вопрос выбора: либо он прекращает поставки товаров двойного назначения в Россию, либо лишается доступа к западным рынкам. В Кремле заявляли, что Россия и Китай — два суверенных государства, отношения между которыми «не направлены против кого бы то ни было». В МИД КНР призвали США не очернять российско-китайские отношения и не мешать сотрудничеству с Россией.