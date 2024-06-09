Глава Рособрнадзора оценил идею депутатов отменить ЕГЭ

Ранее депутаты сообщили, что внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. По задумке авторов, нужно вернуться к системе традиционных государственных экзаменов. Если закон примут, то изменения вступят в силу с 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные ранее, сохранят свою актуальность в течение четырех лет и могут быть использованы при поступлении.