Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ

В статье отмечается, что Байден, похоже, подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО.



«Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно настаивали на скорейшем вступлении в НАТО после окончания войны», — говорится в публикации.



Издание напоминает, что Байден в интервью Time сказал, что он не готов поддержать «натовизацию Украины», добавив, что он стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.



Поэтому пока Киеву приходится довольствоваться целым рядом гарантий безопасности, но они не имеют большого веса без обещания полноправного участия в военном блоке, предупредили эксперты.