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Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений за свое переизбрание, пишет Business Insider.

Источник: Reuters



«Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются (глубже в украинский конфликт. — Прим.ред), чтобы не снизить свои шансы на переизбрание», — сказал в комментарии изданию научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.

В статье отмечается, что Байден, похоже, подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО.

«Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно настаивали на скорейшем вступлении в НАТО после окончания войны», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что Байден в интервью Time сказал, что он не готов поддержать «натовизацию Украины», добавив, что он стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.

Поэтому пока Киеву приходится довольствоваться целым рядом гарантий безопасности, но они не имеют большого веса без обещания полноправного участия в военном блоке, предупредили эксперты.

Байден Джо
НАТО