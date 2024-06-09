Американские войска начали досрочное отступление из Нигера перед растущим российским влиянием

Эта новость, как подчеркивает CNN, появилась в преддверии крайнего срока вывода войск, назначенного на 15 сентября, согласованного двумя странами.
Первоочередной задачей США было в первую очередь вывезти секретное оборудование из Нигера, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Веб-сайты, отслеживающие полеты, показали, что в пятницу американский грузовой самолет C-17 направлялся в столицу Нигера Ниамей. Большая часть американских военных и оборудования находится в Ниамее на так называемой базе 101. Источник подтвердил, что целью этого полета был вывод военной техники и части личного состава.
В прошлом месяце США и Нигер достигли соглашения о выводе американских войск из страны, предоставив военным четыре месяца на то, чтобы вывести примерно 1000 американских военнослужащих и военную технику из западноафриканской страны. Нигер был центральным пунктом, из которого США осуществляли наблюдение за воинствующими экстремистскими группировками в регионе, в том числе с использованием беспилотников MQ-9 Reaper. США также обучали нигерские войска, напоминает CNN.
Но государственный переворот в Нигере в июле прошлого года приостановил учебную миссию. Отношения между США и военными властями становились все более напряженными, поскольку представители администрации Байдена призывали проложить четкий путь к «свободным и справедливым» выборам в африканской стране.
Несмотря на усилия по сохранению военного присутствия в Нигере, военные власти ранее в этом году призвали к выводу американских войск из страны, что осложняется необходимостью вывоза секретного американского оборудования. США также были вынуждены ждать, пока нигерская военная власть одобрит разрешение на вылет персонала и оборудования, соглашение о чем было достигнуто только в прошлом месяце.
По словам официальных лиц США, американские военнослужащие, которые покинули страну до подписания соглашения, вылетели коммерческими рейсами.
Россия прилагает все усилия для расширения своего влияния в регионе, напоминает CNN. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Буркина-Фасо и заявил, что Россия увеличит число военных инструкторов, работающих в стране.
В начале марта глава Африканского командования США генерал Дж. Майкл Лэнгли предупредил Конгресс о том, что Россия активно работает над расширением своих позиций среди африканских стран, в результате чего некоторые из них «находятся на грани» попадания под ее влияние.
Не далее как в прошлом месяце некоторые представители министерства обороны США выразили определенную уверенность в том, что будущее сотрудничество с Нигером возможно, основываясь на многолетней совместной работе по борьбе с экстремистскими группировками в соседних странах, таких как Мали и Буркина-Фасо. Эта надежда Вашингтона угасла; другой чиновник сказал CNN, что маловероятно, что США продолжат какие-либо значимые отношения с нынешним руководством Нигера, особенно в то время, когда влияние России в регионе продолжает расширяться.