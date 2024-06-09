Американские войска начали досрочное отступление из Нигера перед растущим российским влиянием

Веб-сайты, отслеживающие полеты, показали, что в пятницу американский грузовой самолет C-17 направлялся в столицу Нигера Ниамей. Большая часть американских военных и оборудования находится в Ниамее на так называемой базе 101. Источник подтвердил, что целью этого полета был вывод военной техники и части личного состава.

В прошлом месяце США и Нигер достигли соглашения о выводе американских войск из страны, предоставив военным четыре месяца на то, чтобы вывести примерно 1000 американских военнослужащих и военную технику из западноафриканской страны. Нигер был центральным пунктом, из которого США осуществляли наблюдение за воинствующими экстремистскими группировками в регионе, в том числе с использованием беспилотников MQ-9 Reaper. США также обучали нигерские войска, напоминает CNN.

Но государственный переворот в Нигере в июле прошлого года приостановил учебную миссию. Отношения между США и военными властями становились все более напряженными, поскольку представители администрации Байдена призывали проложить четкий путь к «свободным и справедливым» выборам в африканской стране.

Несмотря на усилия по сохранению военного присутствия в Нигере, военные власти ранее в этом году призвали к выводу американских войск из страны, что осложняется необходимостью вывоза секретного американского оборудования. США также были вынуждены ждать, пока нигерская военная власть одобрит разрешение на вылет персонала и оборудования, соглашение о чем было достигнуто только в прошлом месяце.

Пока США готовились к выводу войск из страны, туда прибыли российские военные, действующие на той же базе, что и американские войска, сообщает CNN. Соглашение, в результате которого две армии оказались в относительной близости друг от друга, стало предметом разногласий между США и Нигером, и это еще больше усилило обеспокоенность тем, что военные власти африканской страны поворачиваются лицом к Кремлю. Россия и Нигер договорились об укреплении своих военных связей в январе, сообщило тогда Министерство обороны России.