МИД Молдавии осудил задержанных в Париже молдаван

Ранее сообщалось, что три человека задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине». Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщил, что двое из трех иностранцев будут депортированы из Франции.