МИД Молдавии осудил задержанных в Париже молдаван

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии осудило действия граждан республики, которых задержали в Париже по подозрению в вандализме, назвав это частью стратегию по ухудшению международного имиджа страны.
Французские правоохранители в субботу задержали трех молдаван, подозреваемых в нанесении в Париже граффити, изображающих гробы «французских солдат на Украине».
«В связи с опубликованной в прессе информацией о задержании трех граждан Молдавии за акты вандализма в Париже МИД делает следующие заявления: Мы выражаем глубокое сожаление по поводу этого инцидента и решительно осуждаем действия этих граждан, которые являются частью гибридной стратегии, направленной на воздействие на международный имидж нашей страны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
В министерстве заверили, что Кишинев полностью готов сотрудничать с французской стороной для выяснения всех обстоятельств этих фактов и привлечения виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что три человека задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине». Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщил, что двое из трех иностранцев будут депортированы из Франции.