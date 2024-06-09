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Песков прокомментировал заявления ФРГ о войне с Россией

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заявления властей ФРГ о подготовке к войне с Россией связаны с необходимостью угодить и Брюсселю, и Вашингтону, и НАТО, поскольку со времен окончания Второй мировой войны Германия испытывает проблемы со своим суверенитетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются — им надо и Брюсселю угодить, и “Вашингтонскому парткому” угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому такая это их нелёгкая позиция», — добавил он.

Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.

Песков Дмитрий
НАТО