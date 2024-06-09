Песков прокомментировал заявления ФРГ о войне с Россией

«Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются — им надо и Брюсселю угодить, и “Вашингтонскому парткому” угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому такая это их нелёгкая позиция», — добавил он.
Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.