Выставка техники НАТО, подбитой на СВО, открылась под Екатеринбургом. ФОТО

Выставка будет работать до 18 июля. На вставке представлены образцы вооружения и техники, добытые бойцами группировки «Центр» Центрального военного округа в боях за Авдеевку в ДНР. Всего в экспозиции представлены 14 единиц техники, поставляемые странами НАТО на Украину. Это танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и бронетранспортер «Козак», изготовленный на заводе КрАЗ в Кременчуге на Украине.
Есть на выставке немецкий БМП Marder 1 А3, австриийский бронированный вездеход Pinzgauer, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании и турецкий бронеавтомобиль Kirpi. На экспозицию привезли и захваченные в боях внедорожники американского и японского производства, оборудованные в так называемые «тачанки» — их вооружили крупнокалиберными пулеметами. Осматривая экспозицию многие недоумевали, почему не привезли немецкий танк Leopard, ведь известно, что на СВО их подбито уже большое количество.
Кроме колесной и гусеничной техники на выставку привезли различные БПЛА украинского и американского производства. В отдельно стоящей палатке открылась выставка стрелкового оружия из разных стран мира, поставляемого ВСУ. Эта выставка 8 июня работала с 10 до 17 часов. В палатку стояла большая очередь, поэтому уже в 16 часов объявили, что очередь занимать больше нельзя, чтобы уложиться до закрытия. Выставка стрелкового оружия не будет работать каждый день. Кроме 8 июня, она откроется еще лишь один раз — 12 июня.
Стоит добавить, что сопровождать трофеи и следить на выставке за порядком, приехали солдаты срочной службы из Белгородской области. Выставка трофеев вызвала большой интерес. В первый день посмотреть на вражескую технику пришло много жителей Верхней Пышмы, приехало много людей из Екатеринбурга и других городов России. Выставка трофейной военной техники стран НАТО организовали при поддержке полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева.
«Вся трофейная техника доставлена на Урал из зоны проведения специальной военной операции. Это первая выставка трофеев, которая проходит за пределами Москвы», — прокомментировал экспозицию полпред.
Выставка проводится силами Центрального военного округа. Трофейные танки и вездеходы НАТО впервые выставят в Свердловской области