Выставка техники НАТО, подбитой на СВО, открылась под Екатеринбургом. ФОТО

Кроме колесной и гусеничной техники на выставку привезли различные БПЛА украинского и американского производства. В отдельно стоящей палатке открылась выставка стрелкового оружия из разных стран мира, поставляемого ВСУ. Эта выставка 8 июня работала с 10 до 17 часов. В палатку стояла большая очередь, поэтому уже в 16 часов объявили, что очередь занимать больше нельзя, чтобы уложиться до закрытия. Выставка стрелкового оружия не будет работать каждый день. Кроме 8 июня, она откроется еще лишь один раз — 12 июня.