Оппозиция Молдавии заявила, что выборы президента решат судьбу страны

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что выборы президента республики решат, будет ли страна существовать дальше или ее отдадут под управление Западу.
Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» пройдет в Москве в воскресенье.
Ожидается, что на съезде будут присутствовать как лидер самого блока Илан Шор, так и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
«Накануне большого события — съезда блока “Победа” — провел встречу с нашим активом… 20 октября решится судьба страны: будет она существовать или же ее окончательно отдадут под пяту Румынии, Евросоюза, Вашингтона. Мы предлагаем нашим гражданам созидательный путь — в Евразийский экономический союз. Где нас ценят как партнеров и уважают нашу молдавскую идентичность», — написал Шор.
По его словам, все дальнейшие шаги согласованы, Шор озвучит их во время съезда.
«Уверен, что главный капитал, который у нас есть, — это честные, компетентные и надежные люди, вместе с которыми мы делаем самое важное дело для страны, для наших детей. Нас не запугать и не свернуть с намеченного пути», — подчеркнул Шор.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.