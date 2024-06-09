В МИД Молдавии осудили молдаван, рисовавших в Париже гробы с наемниками

Напомним, трех молдаван задержали в Париже по подозрению в вандализме. Незадолго до этого ответственность за нанесение граффити взяла на себя некая группа, которая назвала свои действия ответом на «неадекватные действия властей Франции по отношению к активистам, разместившим гробы у Эйфелевой башни».