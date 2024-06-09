В МИД Молдавии осудили молдаван, рисовавших в Париже гробы с наемниками

Напомним, трех молдаван задержали в Париже по подозрению в вандализме. Незадолго до этого ответственность за нанесение граффити взяла на себя некая группа, которая назвала свои действия ответом на «неадекватные действия властей Франции по отношению к активистам, разместившим гробы у Эйфелевой башни».
«Мы выражаем глубокое сожаление по поводу этого инцидента и решительно осуждаем действия этих граждан, которые являются частью гибридной стратегии, направленной на воздействие на международный имидж нашей страны», — говорится в заявлении МИД Молдавии.
Власти республики добавили, что Кишинев готов сотрудничать с Парижем по вопросу произошедшего и для установления всех обстоятельств инцидента.
В прошлые выходные возле Эйфелевой башни «активисты» установили пять гробов, покрытых французскими флагами, композицию дополнили надписью «Французские солдаты, погибшие на Украине».