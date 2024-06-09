Большинство опрошенных немцев выступили за возвращение обязательного призыва в армию

Так, 60% респондентов высказались за возвращение в стране обязательной военной службы. Примерно треть (32%) выразили противоположную точку зрения. Еще 8% не стали делиться своим мнением по этому вопросу. Среди тех, кто выступает за возвращение обязательного призыва, больше всего сторонников оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 72%. Далее следуют избиратели Социал-демократической партии Германии (66%), «Альтернативы для Германии» (64%) и Свободной демократической партии (62%).
В то же время, как выяснили социологи, почти половина граждан Германии в настоящее время полагают, что ФРГ угрожают иностранные вооруженные силы. Немного меньше, 40%, напротив, не видят угрозы для ФРГ. Еще 11% не стали высказывать свою точку зрения по этому поводу.
Опрос проводился с 31 мая по 5 июня. В нем приняли участие 2 295 человек.
Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен добиться принципиального решения о возвращении в стране обязательного воинского призыва еще до выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью 2025 года. Министр высказывался о возможности введения в ФРГ обязательной воинской службы по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному медицинскому освидетельствованию, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В армии целенаправленно обращаются к тем, кто, по оценке военных, подходит наилучшим образом.
Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. В январе прошлого года Писториус назвал ошибкой отмену призыва, но признал, что ее нельзя исправить в кратчайшие сроки. Согласно планам немецких властей, личный состав ВС ФРГ должен увеличиться с нынешних 182 тыс. до 203 тыс. к 2031 году.