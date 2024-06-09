Большинство опрошенных немцев выступили за возвращение обязательного призыва в армию

Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен добиться принципиального решения о возвращении в стране обязательного воинского призыва еще до выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью 2025 года. Министр высказывался о возможности введения в ФРГ обязательной воинской службы по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному медицинскому освидетельствованию, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В армии целенаправленно обращаются к тем, кто, по оценке военных, подходит наилучшим образом.