Радий Хабиров рассказал о задачах управленческой команды после выборов

— Я всегда старался получить от чиновника максимум пользы для государства и не гнушался давать человеку шанс в другом месте, — прокомментировал Радий Хабиров. — За эти пять лет кто-то пришел, кто-то ушел, но в целом сложилась хорошая управленческая команда.