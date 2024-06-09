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Радий Хабиров рассказал о задачах управленческой команды после выборов

За прошедшие пять лет в Башкирии сложилась хорошая управленческая команда. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров корреспонденту информагентства ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель республики отметил, что всегда «с уважением относился к судьбе чиновников» и признавал сложность и тяжесть их работы.

— Я всегда старался получить от чиновника максимум пользы для государства и не гнушался давать человеку шанс в другом месте, — прокомментировал Радий Хабиров. — За эти пять лет кто-то пришел, кто-то ушел, но в целом сложилась хорошая управленческая команда.

Говоря о задачах, которые предстоят перед командой региона после выборов, он добавил, что структуру правительства будут настраивать под те технологические задачи, которые поставил президент России Владимир Путин.

— Исходя из этого и будем принимать кадровые решения, — подчеркнул глава Башкирии.