Радий Хабиров рассказал о задачах управленческой команды после выборов

Руководитель республики отметил, что всегда «с уважением относился к судьбе чиновников» и признавал сложность и тяжесть их работы.
— Я всегда старался получить от чиновника максимум пользы для государства и не гнушался давать человеку шанс в другом месте, — прокомментировал Радий Хабиров. — За эти пять лет кто-то пришел, кто-то ушел, но в целом сложилась хорошая управленческая команда.
Говоря о задачах, которые предстоят перед командой региона после выборов, он добавил, что структуру правительства будут настраивать под те технологические задачи, которые поставил президент России Владимир Путин.
— Исходя из этого и будем принимать кадровые решения, — подчеркнул глава Башкирии.