Нижегородский губернатор Никитин сравнил машины Volga с Volkswagen и Skoda

Модель Volga С40, выпуск которой начнется в 2024 году, представит компания «Производство легковых автомобилей» и будет доступна в трех классах: седан D-класса, кроссоверы C-класса и D-класса. Машина планируется для использования в автопарке государственных органов, обладая теми же технологическими процессами, что и автомобили ранее упомянутых мировых брендов.