Нижегородский губернатор Никитин сравнил машины Volga с Volkswagen и Skoda

На ПМЭФ — 2024 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новый автомобиль Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda. Об этом пишет ТАСС.
Модель Volga С40, выпуск которой начнется в 2024 году, представит компания «Производство легковых автомобилей» и будет доступна в трех классах: седан D-класса, кроссоверы C-класса и D-класса. Машина планируется для использования в автопарке государственных органов, обладая теми же технологическими процессами, что и автомобили ранее упомянутых мировых брендов.