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Нижегородский губернатор Никитин сравнил машины Volga с Volkswagen и Skoda

Выпуск начнется в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

На ПМЭФ — 2024 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новый автомобиль Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda. Об этом пишет ТАСС.

Модель Volga С40, выпуск которой начнется в 2024 году, представит компания «Производство легковых автомобилей» и будет доступна в трех классах: седан D-класса, кроссоверы C-класса и D-класса. Машина планируется для использования в автопарке государственных органов, обладая теми же технологическими процессами, что и автомобили ранее упомянутых мировых брендов.