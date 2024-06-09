Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия

Как заявил президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поставки вооружений на Украину означают прямое участие западных стран в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент. По его словам, нельзя сказать, что это будет делаться уже завтра, но Россия должна об этом подумать.