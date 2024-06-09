Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией. Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы», — сказал министр.
По его словам, это и есть симметричный ответ.
«Если вы вооружаете нашего врага, то мы будем решать сами, как отвечать на ваши враждебные действия», — добавил Лавров.
Как заявил президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поставки вооружений на Украину означают прямое участие западных стран в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент. По его словам, нельзя сказать, что это будет делаться уже завтра, но Россия должна об этом подумать.