Welt: ФРГ, Италия и Испания выступают против идеи Макрона отправить военных на Украину

В правительствах Германии, Италии и Испании, как пишет газета, полагают, что обучение солдат ВСУ западными инструкторами непосредственно на Украине может создать значительный риск эскалации и еще глубже втянуть Запад в вооруженный конфликт.
По данным издания, начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард в период с 27 мая по 2 июня направил десяткам стран, в том числе США, Британии, Польше, Нидерландам, Дании и Швеции, письмо, в котором предложил поучаствовать в миссии на Украине в рамках «коалиции желающих». В Германию такое письмо направлено не было, поскольку немецкие политики публично высказывались против инициативы Франции.
Дискуссия об отправке военных инструкторов на Украину ведется в Европе с конца февраля 2024 года. Собеседники Welt am Sonntag сообщили, что, по плану Эмманюэля Макрона, миссия на Украине с участием военных инструкторов может быть реализована под эгидой существующей учебной миссии ЕС на Украине — EUMAM. Летом параметры миссии, отмечает издание, будут пересматриваться в рамках подготовки ее продления в ноябре 2024 года.