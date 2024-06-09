Welt: ФРГ, Италия и Испания выступают против идеи Макрона отправить военных на Украину

Дискуссия об отправке военных инструкторов на Украину ведется в Европе с конца февраля 2024 года. Собеседники Welt am Sonntag сообщили, что, по плану Эмманюэля Макрона, миссия на Украине с участием военных инструкторов может быть реализована под эгидой существующей учебной миссии ЕС на Украине — EUMAM. Летом параметры миссии, отмечает издание, будут пересматриваться в рамках подготовки ее продления в ноябре 2024 года.