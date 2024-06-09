Алатау станет «умным» городом — глава Минцифры

Глава Минцифры отметил, что город Алатау — это «умный» город. По его словам, цифровизация и автоматизация охватят все необходимо важные процессы. Информационно-коммуникационные технологии будут применяться в разных сферах: здравоохранение, дороги и транспорт, безопасность и многих других. Повсеместное внедрение высокоскоростного интернета охватит проводные, оптоволоконные и беспроводные каналы доступа.