В Женеве на референдуме приняли решение о запрете свастики

Как сообщила телекомпания RTS, освещающая ход подсчета голосов в режиме реального времени, итоги обработки 95% бюллетеней для голосования говорят о том, что за запрет «символов ненависти», включая свастику, высказались в Женеве 84,75% граждан, поэтому окончательный результат предопределен. Эти символы «будут запрещены в общественных местах». Женева станет первым из 23 швейцарских кантонов, где такой запрет будет закреплен в кантональной конституции. «Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту, учитывая, что такой запрет пока не существует на федеральном уровне», — констатировала телекомпания, добавив, что Женева «становится первым в Швейцарии кантоном, требующим от государства осуществлять политику борьбы с дискриминацией и ненавистью».