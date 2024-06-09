В Женеве на референдуме приняли решение о запрете свастики

Как сообщила телекомпания RTS, освещающая ход подсчета голосов в режиме реального времени, итоги обработки 95% бюллетеней для голосования говорят о том, что за запрет «символов ненависти», включая свастику, высказались в Женеве 84,75% граждан, поэтому окончательный результат предопределен. Эти символы «будут запрещены в общественных местах». Женева станет первым из 23 швейцарских кантонов, где такой запрет будет закреплен в кантональной конституции. «Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту, учитывая, что такой запрет пока не существует на федеральном уровне», — констатировала телекомпания, добавив, что Женева «становится первым в Швейцарии кантоном, требующим от государства осуществлять политику борьбы с дискриминацией и ненавистью».
Помимо вопросов местной политики, на референдум в Швейцарии 9 июня вынесены также четыре темы общенационального масштаба. Согласно прогнозу вещательной корпорации SSR, предложение Швейцарской социал-демократической партии (СДПШ) об ограничении уровня обязательных взносов в кассы медицинского страхования 10% от размера доходов семьи будет отклонено 57% голосов. Инициатива Партии Центра (ПЦ), которая высказалась за внедрение властями механизма «торможения» роста расходов на медицину, также не получит поддержки: ожидается, что против нее проголосуют 65% участников референдума. Инициативу противников обязательной вакцинации, согласно прогнозу SSR, отвергнут 75% граждан. Только новое законодательство об электроснабжении, которое парламент принял в 2023 году, имеет высокие шансы на одобрение — законопроект получит, согласно прогнозу, около 69% голосов в поддержку.