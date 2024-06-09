Глава Гагаузии прибыла в Москву

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа», передает корреспондент РИА Новости.
Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» проходит в Москве в воскресенье, как ранее сообщал лидер блока «Победа» Илан Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.