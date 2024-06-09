Глава Гагаузии прибыла в Москву

Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» проходит в Москве в воскресенье, как ранее сообщал лидер блока «Победа» Илан Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.