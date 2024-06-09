Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, втором съезде оппозиционного блока «Победа» и встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«Я понимаю опасности этого диалога, потому что, скорее всего, опять будут предприняты меры со стороны Майи Санду и даже могут не пустить в страну. Вы знаете, что каждый мой приезд из России всегда с сюрпризом, мы не знаем, что ожидать», — сказала Гуцул журналистам.
При этом политик подчеркнула, что она и ее команда не боятся давления.
Сегодня в Москве проходит второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». По словам его лидера Илана Шора, планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии и по кампании в преддверии референдума о вступлении республики в ЕС.
Первый съезд «Победы» состоялся 21 апреля. Тогда сообщалось, что его участников при возвращении в Кишинев задерживали в аэропорту, у многих провели обыски. После этого Гуцул еще несколько раз приезжала в Россию и практически каждый раз сталкивалась с препятствиями по возвращении на родину.
Гуцул стала главой Гагаузии весной прошлого года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии «Шор». Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
В конце апреля прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд дело против главы Гагаузии. Ее также обвиняют в причастности к финансированию партии «Шор». Гуцул расценила это уголовное дело как политическое преследование.