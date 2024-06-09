Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ

«Я понимаю опасности этого диалога, потому что, скорее всего, опять будут предприняты меры со стороны Майи Санду и даже могут не пустить в страну. Вы знаете, что каждый мой приезд из России всегда с сюрпризом, мы не знаем, что ожидать», — сказала Гуцул журналистам.