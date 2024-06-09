В Молдове открыты десятки участков для выборов в Европарламент

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Для выборов в Европейский парламент, которые проходят 9 июня, в Республике Молдова будет организовано 52 избирательных участка для граждан Румынии, желающих реализовать свое избирательное право. Из общего количества участков 28 будут открыты в центре, 17 — на севере и 7 — на юге страны.
По сообщению посольства Румынии в Республике Молдова, в столице избиратели смогут проголосовать на одном из 13 открытых участков.
«Избирательные участки не будут организованы в здании посольства Румынии или в Румынском институте культуры им. Михая Эминеску. Они находятся в лицее им. Георге Асаки — 3 избирательных участка, в лицее им. Спиру Харета — 3 избирательных участка, в Государственном университете Молдовы — 2 избирательных участка и в театре “Сатирикус” — 1 участок для голосования».
Таким образом, румынские граждане, имеющие право голоса, которые проживают или временно находятся за границей, могут проголосовать на любом избирательном участке, организованном за границей, на основании румынского документа, удостоверяющего личность, действительного на день голосования.
Иностранные граждане других стран-членов ЕС, проживающие или находящиеся на территории Румынии, могут проголосовать за румынских депутатов Европарламента только в том случае, если они ранее зарегистрировались в Румынии в специальных списках для голосования на этих выборах.