В Молдове открыты десятки участков для выборов в Европарламент

«Избирательные участки не будут организованы в здании посольства Румынии или в Румынском институте культуры им. Михая Эминеску. Они находятся в лицее им. Георге Асаки — 3 избирательных участка, в лицее им. Спиру Харета — 3 избирательных участка, в Государственном университете Молдовы — 2 избирательных участка и в театре “Сатирикус” — 1 участок для голосования».