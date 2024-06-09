Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отказался жить в резиденции для губернаторов, которая расположена на Первой просеке в Самаре. Эту резиденцию с 2017 года занимал Дмитрий Азаров, в прошлом месяце ушедший в отставку.