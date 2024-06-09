Вячеслав Федорищев отказался жить в резиденции для губернаторов

Вячеслав Федорищев в своем тг-канале рассказал, что поселился с супругой недалеко от здания правительства региона. По сведениям «Ъ-Волга», врио губернатора выделена служебная квартира, которая находится на балансе областного правительства.
Президент Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищев, бывшего вице-губернатора и председателя правительства Тульской области, врио губернатора Самарской области 31 мая, спустя несколько часов после того как Дмитрий Азаров объявил о своей отставке. Вчера, 8 июня, Самарская губернская дума назначила досрочные выборы губернатора на 8 сентября 2024 года.