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Вячеслав Федорищев отказался жить в резиденции для губернаторов

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отказался жить в резиденции для губернаторов, которая расположена на Первой просеке в Самаре. Эту резиденцию с 2017 года занимал Дмитрий Азаров, в прошлом месяце ушедший в отставку.

Источник: Коммерсантъ

Вячеслав Федорищев в своем тг-канале рассказал, что поселился с супругой недалеко от здания правительства региона. По сведениям «Ъ-Волга», врио губернатора выделена служебная квартира, которая находится на балансе областного правительства.

Президент Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищев, бывшего вице-губернатора и председателя правительства Тульской области, врио губернатора Самарской области 31 мая, спустя несколько часов после того как Дмитрий Азаров объявил о своей отставке. Вчера, 8 июня, Самарская губернская дума назначила досрочные выборы губернатора на 8 сентября 2024 года.