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Казахстан одобрил проект соглашения с Монголией о сотрудничестве в пенсионной сфере

Астана. 9 июня. КазТАГ — Казахстан одобрил проект соглашения с Монголией о сотрудничестве в пенсионной сфере, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере», — говорится в постановлении правительства Казахстана.

Соглашение распространяется на граждан государств сторон, постоянно проживающих на территории государства одной из сторон и имеющих трудовой (страховой) стаж на территории государства другой стороны.

Соглашение распространяется на следующие виды пенсий в Казахстане:

— пенсионные выплаты по возрасту;

— пенсионные выплаты по достижении пенсионного возраста из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее — накопительные пенсии).

В Монголии соглашение распространяется на пенсии по возрасту, выплачиваемые из страхового пенсионного фонда, за исключением досрочных пенсий лицам, работавшим на подземных работах, работах в горячих температурных условиях и на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (далее — пенсии по возрасту).

Вместе с тем, в случае отсутствия противоречий соглашение не распространяется на следующие пенсии:

— в Республике Казахстан — пенсионные выплаты за выслугу лет;

— в Монголии — пенсии за военную службу.