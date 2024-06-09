Казахстан одобрил проект соглашения с Монголией о сотрудничестве в пенсионной сфере

В Монголии соглашение распространяется на пенсии по возрасту, выплачиваемые из страхового пенсионного фонда, за исключением досрочных пенсий лицам, работавшим на подземных работах, работах в горячих температурных условиях и на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (далее — пенсии по возрасту).