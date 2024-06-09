В Кишиневе восстановят символ времен Молдавской ССР

Планировалось, что кишиневская канатная дорога войдет в строй в 1984 году, то есть к 60-летию образования МАССР. Но работы затянулись, и в строй «канатка» вошла лишь в 1990 году, когда в стране происходили бурные перемены. Несмотря на это, «канатка» проработала несколько лет, вплоть до середины 90-х (ее закрыли, по некоторым данным, в 1996 году — сейчас установить это достоверно уже практически невозможно). Проезд по канатной дороге в первые годы независимости стоил 50 банов.