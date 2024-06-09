В Кишиневе восстановят символ времен Молдавской ССР

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Претор отметил, что канатная дорога, которая когда-то соединяла два микрорайона — Новые Буюканы и Скулянку, находится в ведении муниципального предприятия Regia Transport Electric и, согласно представленной информации, включена в перечень инвестиционных проектов. До настоящего времени проведено технико-экономическое обоснование, и по итогам аукциона и награждения победителя будут проведены работы по реконструкции канатной дороги.
Следует отметить, что канатная дорога действовала лишь до середины 90-х годов. Сейчас маршрут выведен из эксплуатации, подвесные вагоны на нем демонтированы. Сегодня эта канатная дорога могла бы придать модернизированным Буюканам особую привлекательность.
Планировалось, что кишиневская канатная дорога войдет в строй в 1984 году, то есть к 60-летию образования МАССР. Но работы затянулись, и в строй «канатка» вошла лишь в 1990 году, когда в стране происходили бурные перемены. Несмотря на это, «канатка» проработала несколько лет, вплоть до середины 90-х (ее закрыли, по некоторым данным, в 1996 году — сейчас установить это достоверно уже практически невозможно). Проезд по канатной дороге в первые годы независимости стоил 50 банов.
Причины закрытия сейчас установить доподлинно также невозможно, но, похоже, дело было в целом комплексе причин. Во-первых, под одной из опор канатной дороги начал серьезно проседать грунт — дорога находится в нестабильной с точки зрения оползней зоне. Во-вторых, на канатной дороге погиб человек — находясь в кабинке, он затеял пьяный спор с товарищем и решил выпрыгнуть из кабинки. Падение окончилось трагедией.