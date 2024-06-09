Вячеслав Федорищев осмотрел завод «Адверс» в Новокуйбышевске

«Наша задача — упаковать это в проект и презентовать в Минэкономразвития России. Может быть, сделать государственную программу, которая бы поддерживала в регионах туризм. И предприятия поддерживала, и субсидировала бы тех, кто хочет приобрести такой дом. Готовьте предложение, в течение месяца на встречу к руководителю туристического направления попадем и вместе будем докладывать», — обратился Вячеслав Федорищев к заместителю генерального директора предприятия Александру Кордиту.